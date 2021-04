Castellammare di Stabia, controlli dei Carabinieri: un arresto (IL NOME)

Castellammare di Stabia: i controlli ad Alto Impatto dei Carabinieri hanno portato all’arresto di un 38enne e a due denunce.

Servizio alto impatto disposto dal Comando Provinciale di Napoli per i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. I militari dell’arma hanno identificato 94 persone e controllato 49 veicoli. 9 i cittadini sanzionati per inosservanza delle norme anti-covid.

Durante le operazioni a finire in manette Giovanni Esposito, 38enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri lo hanno fermato e controllato mentre si trovava a Castellammare in via Savorito. Il 38enne era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in Gragnano e quindi è stato arrestato.

Due, invece, le persone denunciate: un 19enne di scafati perché – una volta fermato – ha rifiutato di fornire le proprie generalità ai militari e un 20enne di Castellammare per guida senza patente con recidiva nel biennio.