Controlli anti-Covid, sequestrati a Casoria oltre 12.600 dispositivi sanitari non a norma

I militari della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro a Casoria, un grande quantitativo di mascherine, termometri e saturimetri non a norma, pronti per essere messi in vendita.

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro a Casoria, nel corso di un accesso ispettivo in un ingrosso di articoli da cartoleria, 12.550 mascherine e 60 tra termometri e saturimetri non a norma, pronti per essere messi in vendita.

In particolare, le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno riscontrato che i dispositivi erano privi del numero dell’Ente garante della conformità, del nome del produttore/importatore, dell’indicazione del responsabile europeo, del numero di lotto, della scadenza, nonché delle istruzioni ed indicazioni obbligatorie in lingua italiana.

Segnalato alla Camera di Commercio il titolare, un 45enne di Napoli, per violazioni al cd. Codice del Consumo.

L’attività di servizio testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza di Napoli nel contrasto agli illeciti nel settore della sicurezza dei prodotti, finalizzato alla tutela dell’economia legale e della salute dei consumatori.