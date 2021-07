Casoria, automobile si schianta contro negozi in via Marconi: nessun ferito

Casoria: nella notte tra il 17 e il 18 luglio un’auto (su cui viaggiavano due persone) è finita fuori strada schiantandosi contro i negozi in via Guglielmo Marconi.

Nella notte tra il 17 e il 18 luglio, c’è stato un terribile incidente stradale a Casoria, per fortuna senza conseguenze. Come riporta “Fanpage”, un’automobile è letteralmente volata sul marciapiede, finendo poi per ribaltarsi travolgendo la segnaletica in via Guglielmo Marconi e alcuni negozi.

Illesi sia il conducente della vettura che il passeggero. Non c’’erano altre persone in strada, visto che l’incidente è avvenuto intorno alle 4.30.

Sul posto sono giunti sia Carabinieri della locale stazione di Casoria, sia il personale medico sanitario del 118, che hanno soccorso le due persone a bordo, di cui una bisognosa di lievi cure per le ferite riportate nell’incidente.

L’auto è stata poi rimossa alle prime luci dell’alba successiva, al termine dei rilievi del caso da parte delle autorità: dalle immagini non è escluso che possa essersi trattato di una guida troppo veloce.