Caserta, sgominato traffico di droga da San Giovanni a Teduccio e Caivano: 13 arresti – I NOMI

Sono 13 le persone finite in manette a Caserta nell’ambito di una operazione dei carabinieri che ha sgominato un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

I carabinieri di Caserta hanno sgominato un traffico di sostanze stupefacenti. Nell’ambito dell’operazione ‘5° Imperatore’ sono finite in manette 13 persone indagati a vario titolo per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Stando alla ricostruzione delle forze dell’orine, illustrata in una nota, la droga veniva acquistata a Napoli, fra Caivano e San Giovanni a Teduccio. Pattuito il prezzo, cocaina e hashish venivano trasportate in grossi quantitativi a bordo di auto o moto utilizzate ad hoc ed anticipate da staffette.

La merce arrivava poi nell’abitazione di Rosario Palmieri, 52 anni detto ‘Nerone’, ritenuto dai carabinieri, come specificato nella nota, il capo dell’organizzazione. La droga veniva lavorata e poi smerciata tutta la giornata da una finestra dell’appartamento. Le indagini hanno permesso di ricostruire l’organigramma criminale costituito da un ramificato e aggressivo sodalizio criminale, dove ogni componente avrebbe avuto il suo ruolo specifico. Le principali aree di smercio dello stupefacente sono state individuate all’interno dei rioni Vanvitelli, Santa Rosalia e Michelangelo del capoluogo casertano. In 11 sono finiti in carcere, 2 ai domiciliari.

Elenco destinatari del provvedimento

Carcere:

PALMIERI Rosario, cl.1968;

GALLO Massimo, cl.1977;

GALLO Ciro, cl.1982;

WAHEB Ashraf Shoihry Mohamed, cl.1984;

CIOFFI Pietro, cl.1966;

ZAMPELLA Umberto, cl.1994;

PALMIERI Enzo, cl.1973;

ASCIONE Francesco, cl.1991;

FORGIONE Vittorio, cl.1973;

D’AGOSTINO Antonio, cl.1993;

KULLAU Agelart, cl. 1983.

Arresti domiciliari:

VILLANO Augusto, cl. 1977;

ESPOSITO Giovanni, cl.1982.