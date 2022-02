Casa del Mandolino Napoletano: venerdì 18 febbraio “Mandolinando con… Amore”

Casa del Mandolino Napoletano: venerdì 18 febbraio (ore 18.30) omaggio alla canzone classica napoletana d’amore con il concerto dei DivaPlectrum e del Maestro Franco Farina.

Venerdì 18 febbraio (ore 18,30), sul palcoscenico de La Casa del Mandolino Napoletano (Piazzetta Museo Filangieri 247, Napoli) torna il consueto e graditissimo appuntamento con “Mandolinando con…” per una serata dedicata alla Musica e all’Amore.

Il DivaPlectrum, accompagnato al pianoforte dal preziosissimo M° Franco Farina, si esibirà in un repertorio di canzoni classiche napoletane d’amore. Una raffinata proposta di brani per omaggiare l’Amore e San Valentino, la Festa attesa da tutti coloro i quali vivono con Passione la Musica, l’Arte, la Vita, Passione dalla quale la canzone classica napoletana trae ispirazione e della quale è intrisa.

La canzone napoletana potrebbe essere definita, per l’essenza che la contraddistingue, la canzone d’Amore per eccellenza. I temi più ricorrenti del repertorio musicale napoletano, sono appunto l’amore, quello perso o da riconquistare, l’amore fugace, quello a cui tornare, l’amore senza tempo da ricordare tutta la vita, l’amore non corrisposto e la gelosia.

Serenate struggenti, melodie, pura poesia e magia per sentimenti universali che almeno una volta nella vita hanno toccato il cuore di ognuno di noi… Ripartiamo dall’Amore…