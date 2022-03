Capodrise, baby gang aggredisce 16enne: indaga la Polizia

Cronaca di Caserta: nuovo caso di aggressione per futili motivi da parte di una baby gang nei confronti di un 16enne.

Nuovo caso di baby gang nel Casertano, per la precisione a Capodrise. Come riporta “Il Mattino”, nella serata di sabato 19 marzo, ragazzini di età compresa tra i 13 e i 17 anni, tutti residenti nel vicino comune di Marcianise, hanno aggredito un 16enne per futili motivi.

I genitori della vittima hanno poi presentato denuncia alla Polizia, e il commissariato di Marcianise ha avviato indagini che però riguardano sempre la stessa baby gang.

Infatti, un’altra aggressione di questo tipo si era verificata lo scorso 8 marzo, quando furono aggrediti un ragazzo e una ragazza: 6 dei 14 minori denunciati per quell’aggressione hanno ricevuto dalla Questura di Caserta anche il Dacur (Divieto d’accesso alle aree urbane): per otto mesi non potranno più avvicinarsi ai luoghi dove hanno compiuto i pestaggi.