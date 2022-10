Procida, Campionato Italiano a squadre: vince l’Emilia Romagna su Campania e Lazio

La premiazione si è tenuta sulla piazza di Marina Grande davanti uno dei simboli dell’isola di Procida e del suo porto, la Chiesa di Santa Maria della Pietà

Emilia Romagna docet a Procida, Capitale della Cultura 2022, per la prima edizione dei campionati italiani a squadre, organizzati dalla V Zona Fiv con la collaborazione della locale sezione della Lega Navale ed il patrocinio del Comune di Procida. Dodici zone, sessanta velisti, squadre composte da quattro atleti che per tre giorni si sono dati battaglia sugli RS21 della flotta di proprietà della Regione Campania utilizzate per l’Universiade del 2019 e che oggi sono in dotazione alla V ZONA FIV rappresentando un punto di forza della vela campana e nazionale.

Il Campionato è stato vinto dall’equipaggio dell’XI ZONA Emilia Romagna con Michele Mazzotti Yacht Club Rimini al timone e Chiara Degli Angioli, Yacht Club Rimini, Cesare Trioschi ed Edoardo Portoraro del Circolo Velico Ravennate. Al secondo posto l’equipaggio della V ZONA (Campania) con Federico Figlia di Granara del Circolo del Remo e della Vela Italia al timone insieme a Manfredi Nappi CRVI , Maria Chiara Sasso e Fabio Caldeo del RYCCS. In terza posizione l’equipaggio della IV ZONA(Lazio) con Rocco Attili del Centro Velico 3V al timone e Maelle Frascari del Circolo Aniene , Gabriele Centrone e Federico Romeo del Circolo Velico 3 V

Nonostante la lunga attesa nello specchio acqueo antistante la Corricella, in piena Zona B dell’Area Marina Protetta Regno di Nettuno, con tanti diportisti ancorati nella baia a fare da pubblico all’evento, nella seconda giornata nessuna prova è stata effettuata a causa della mancanza di vento e quindi le classifiche rimaste ferme alla prima giornata con le 12 prove svolte.

L’organizzazione ha utilizzato le boe intelligenti Gipsy senza alcun ancoraggio sul fondale per la piena sostenibilità della regata.

La premiazione si è tenuta sulla piazza di Marina Grande davanti uno dei simboli dell’isola e del suo porto, la Chiesa di Santa Maria della Pietà che domina la piazza ed insieme a Terra Murata, son i primi elementi visibili dal mare a chi approda a Procida. Alla premiazione condotta dal Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo sono intervenuti il Presidente della Lega Navale di Procida Corrado Bianco, il Consigliere Comunale Carmine Sabia ed il Presidente Federale Francesco Ettorre.

Con loro sul palco i presidenti dei Comitati di Zona Andrea Leonardi (II ZONA Toscana), Corrado Fara (III ZONA Sardegna), Francesco Zappulla (VII ZONA Sicilia), Alberto La Tegola (VIII ZONA Puglia), Manlio De Boni (XI ZONA Emilia Romagna), Adriano Filippi (XIII ZONA Friuli Venezia Giulia), Davide Ponti (XV Zona Lombardia) e gli undici ufficiali di regata che hanno diretto l’evento con i Presidenti del Comitato di regata Costanzo Villa ed il capo arbitro Giuseppe Lallai.

“Un grande grazie al comitato di zona per la splendida cornice e la perfetta organizzazione di questo primo evento. Orgogliosi di essere i primi vincitori di questo campionato. complimenti a tutto l’equipaggio per la regolarità dei risultati che hanno portato alla vittoria. Sono certi che è stato il primo campionato di una lunga serie e che sarà un ottimo mezzo per far conoscere al grande pubblico il nostro meraviglioso sport. Arrivederci all’anno prossimo” il saluto di Manlio De Boni Presidente XI Zona, squadra che ha vinto il titolo italiano, che ospiterà il format nel 2023.

Procida capitale italiana della vela per un week end. Non solo per il campionato ma anche perché la Federvela ha scelto Napoli e l’isola di Arturo per il suo Consiglio federale. “Con la conclusione del 1° Campionato Italiano delle Zone – ha detto il presidente della federvela, Francesco Ettorre – c’è molta soddisfazione per la manifestazione, per il format, molto accattivante e per il lavoro dei Presidenti dei comitati di Zona che hanno operato perché questo potesse avvenire.

Un particolare ringraziamento va a Francesco Lo Schiavo e a tutto il Comitato della V Zona per aver organizzato questa prima edizione e aver dato vita ad una manifestazione che sicuramente ci darà tante soddisfazioni. Ringrazio il Comune di Procida e la sezione della LNI di Procida per il supporto. I complimenti vanno certamente ai vincitori ma quello che é prevalso maggiormente é stato lo spirito di squadra che deve essere alla base di questo progetto. Pronti il prossimo anno per una nuova edizione che ci regalerà tante emozioni”.

Il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo, presente a Procida con il Consigliere di Zona Enrico Milano ed il Referente Zonale Team Race Antonio Rutoli ha dichiarato: “L’organizzazione dei grandi eventi velici in Campania ha una consolidata strategia organizzativa che parte dall’intesa con i Circoli del territorio e le Amministrazioni Pubbliche: la Lega Navale di Procida ed il Comune di Procida hanno creato le giuste condizioni per un evento velico prestigioso, che ha goduto del pieno supporto del Marina di Procida, uno dei fiori all’occhiello dei porti del Gruppo Marinedi, e dei Circoli del territorio come la Lega Navale di Pozzuoli e Mascalzone Latino sempre pronti a supportare gli eventi della V ZONA con mezzi ed uomini”.

La regata è stata l’occasione per promuovere il brand Campania Divina, con l’Agenzia Regionale del Turismo pronta a promuovere il legame tra cultura, sport e turismo, il tutto reso possibile dalla flotta della Regione Campania che con le 8 imbarcazioni RS21 e con la disponibilità dell’Agenzia Regionale dello sport e delle Universiadi garantisce lo spettacolo visto a Procida.

A supporto degli eventi della V ZONA anche le Aziende Miras e Blumatica impegnate nel campo energetico e del software tecnico per l’edilizia, la sicurezza e la nautica animate da profonda sensibilità sportiva e passione per la vela.