Campania zona rossa, proteste nel centro di Napoli. Diretta video

Dopo l’annuncio ufficiale della Campania zona rossa sono scattate le proteste in Piazza Del Plebiscito e sul Lungomare. Ecco le immagini in diretta.

La Campania e la Toscana in zona rossa. Lo stabilisce l’ordinanza che il ministro della Salute, Roberto Speranza, si appresta a firmare e che entrerà in vigore domenica.

Passano in area arancione Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche. Lo affermano fonti del ministero della Salute. L’annuncio è arrivato anche dal sindaco Luigi de Magistris. Poco dopo sono scesi in piazza in una protesta pacifica i commercianti e i rappresentanti delle categorie penalizzate dalle chiusure già dalle scorse settimane.

