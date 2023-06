Campania Teatro Festival, il grande cinema arriva a villa Floridiana

Da E.T. a Ritorno al futuro, il Campania Teatro Festival porta l’evento ‘Il cinema giovane’ a villa Floridiana.

Una serata da trascorrere rivivendo il grande cinema. Da E.T. a Ritorno al futuro, il Campania Teatro Festival porta l’evento ‘Il cinema giovane’ a villa Floridiana. A partire dal 15 giugno, come riportato sul sito ufficiale, un evento gratuito e imperdibile per rivedere alcuni i quei film che hanno fatto la storia.

“Il cinema può essere giovane in tanti sensi. La gioventù può essere relativa all’età del regista, può essere trattato esplicitamente nel tema, oppure è si impone uno sguardo cinematografico nuovo, che è giovane. Se per Terence Malick la rabbia è sempre giovane, questa rassegna prova ad esplorare gli sguardi giovani di cinematografie ormai classiche, nelle quali sono esplose non solo rabbia e sofferenza, ma anche sogno, immaginazione, speranza e passioni”.

15 GIUGNO 2023

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (1982) DI STEVEN SPIELBERG

22 GIUGNO 2023

RITORNO AL FUTURO (1985) DI ROBERT ZEMECKIS

28 GIUGNO 2023

BASTA GUARDARE IL CIELO (1998) DI PETER CHELSOM

2 LUGLIO 2023

LADY BIRD (2017) DI GRETA GERWIG

4 LUGLIO 2023

SWEET SIXTEEN (2002) DI KEN LOACH