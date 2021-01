Calciomercato Napoli, Milik vola a Marsiglia: oggi le visite mediche

Calciomercato Napoli: Arek Milik è pronto a diventare un giocatore dell’Olympique Marsiglia, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Napoli | L’attaccante del Calcio Napoli, Arek Milik, oggi volerà a Marsiglia per svolgere le consuete visite mediche del caso prima di firmare il contratto con la sua nuova squadra. Secondo quanto si apprende, l’attaccante polacco guadagnerà circa 4 milioni di euro a stagione, mentre il Napoli di De Laurentiis incasserà circa 8 milioni più 5 di bonus.

Il trasferimento del classe ’94 alla corte di Villas Boas dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto da parte della società transalpina.

“La trattativa per Milik al Marsiglia? Stiamo lavorando a questa operazione. Le parti sono tre, ci sono i due club e il calciatore, ci sono delle cose da sistemare, vediamo”. Così ieri Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ai microfoni di Rai Sport preferendo non dire altro in merito alle presunte complicazioni sorte per il trasferimento dell’attaccante polacco al Velodrome, poi, evidentemente, superate.