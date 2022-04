Calciomercato Napoli, è fatta per Kvaratskhelia: ha già svolto le visite mediche

Calciomercato Napoli: il club azzurro ha chiuso per l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi.

Calciomercato Napoli | Manca davvero solo l’ufficialità, ma Khvicha Kvaratskhelia è a tutti gli effetti un giocatore del Calcio Napoli. Il ventunenne trequartista georgiano, come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, ha anche già svolto, in gran segreto, le visite mediche con il club partenopeo. Andate in scena in una località blindata – si legge – lontano da occhi indiscreti a Batumi.

L’ormai ex calciatore della Dinamo si trasferirà ufficialmente il prossimo 1° luglio in maglia azzurra firmando un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni di euro a stagione.