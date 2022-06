Calciomercato Napoli, Juve su due gioielli azzurri

Calciomercato Napoli: il club bianconero potrebbe approfittare delle difficoltà di De Laurentiis nel risolvere la grana rinnovi.

Calciomercato Napoli | La Juve cerca di porre le basi per un futuro senza ‘zero tituli’. Per questo monitora la situazione di Fabian Ruiz, destinato con Koulibaly a lasciare il Napoli. Entrambi sono finiti sul taccuino della società bianconera, che sembra voler approfittare delle difficoltà di De Laurentiis nel risolvere la grana rinnovi. Per non perderli a zero tra un anno, il presidente azzurro potrebbe aprire a una trattativa. Su Fabian, però, ci sono anche gli occhi di un paio di club spagnoli.

Intanto, in entrata, al Napoli piace il portiere Cragno del Cagliari, che difficilmente resterà in Sardegna dopo la retrocessione, seguito anche da Lazio e Fiorentina.