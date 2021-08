Calciomercato Napoli, Estupinan nel mirino di Giuntoli

Calciomercato Napoli: il terzino sinistro tanto atteso da Spalletti, dopo la partenza di Hysaj e con Ghoulam ancora ai box, potrebbe arrivare dal Villarreal.

Calciomercato Napoli | Via Hysaj, Ghoulam ai box ed Emerson Palmieri complicato da raggiungere, il Napoli potrebbe trovare nella Liga il laterale sinistro di difesa richiesto da Spalletti. Secondo “As”, i partenopei sarebbero sulle tracce di Pervis Estupiñan, 23enne ecuadoregno del Villarreal e nell’undici ideale dell’ultima Coppa America. In quel ruolo il Sottomarino Giallo e’ coperto avendo Alfonso Pedraza (altro giocatore che piace al Napoli) e Alberto Moreno ed Estupiñan vedrebbe di buon occhio un’esperienza in Italia.

La societa’ azzurra avrebbe chiesto il giocatore in prestito secco ma si sta discutendo se inserire o meno un’opzione per il riscatto e la cifra (1-2 milioni di euro) per avere il calciatore a titolo temporaneo.