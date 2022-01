Calcio Napoli: Zielinski negativo, Spalletti recupera forze

Il Calcio Napoli ha comunicato la negatività del centrocampista polacco, ma le buone notizie per il tecnico arrivano anche da Mario Rui e Osimhen.

Il Calcio Napoli ha reso noto che Piotr Zielinski è risultato negativo al Covid-19. “Il calciatore ha effettuato un secondo tampone di controllo, dopo quello di giovedì, entrambi hanno dato esito negativo”, fa sapere il club azzurro in merito al centrocampista polacco, positivo lo scorso 8 gennaio.

Per quanto riguarda il resto della squadra Osimhen ieri ha svolto l’intera seduta in gruppo, così come Mario Rui in seguito alle visite post Covid-19. Terapie per Insigne, mentre Ospina nella giornata di oggi si sottoporrà ad accertamenti.