Calcio Napoli, tracheite ferma Zielinski: tornerà nel 2022

Il Calcio Napoli perde Piotr Zielinski fino all’anno nuovo a causa di una tracheite, mentre torna, invece, a disposizione di Spalletti, Alessandro Zanoli, guarito dal Covid.

Ripresa della preparazione per il Calcio Napoli, reduce dalla sconfitta casalinga con l’Empoli. Gli azzurri hanno cominciato a preparare il match di domenica sera in casa del Milan. Insigne ha svolto lavoro di scarico in palestra. Fabian Ruiz non si è allenato per sintomi influenzali, mentre Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lavoro individuale in campo per Osimhen e Lobotka (per il centrocampista anche terapie). Zielinski non ha svolto allenamento per un fenomeno di tracheite e il Calcio Napoli fa sapere che il polacco “nella giornata di ieri si è sottoposto a tampone molecolare con esito negativo”.

Guarito dal Covid, inoltre, Alessandro Zanoli che era risultato positivo lo scorso 21 novembre e che oggi ha svolto gli esami previsti dal protocollo in vigore per poi svolgere parte del lavoro in gruppo. Mario Rui, infine, ha svolto lavoro di scarico per affaticamento. “Ad assistere alla seduta di allenamento presenti i ragazzi e le ragazze del Settore Giovanile azzurro – informa il club -. Al termine della sessione, il tecnico Spalletti ha voluto salutare il gruppo di ragazzi davanti la tribunetta augurando loro un buon Natale”.