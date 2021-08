Calcio Napoli, a Castel Volturno tornano i campioni d’Europa

Il Calcio Napoli ha riabbracciato Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo, dopo le fatiche e le gioie dei campionati europei.

Giornata importante per il Calcio Napoli, che ha riabbracciato Lorenzo Insigne, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo. I tre giocatori sono stati gli ultimi a mettersi a disposizione di Spalletti, dopo le fatiche e le gioie dei campionati europei.

Nell’allenamento di ieri, intanto, Petagna, Fabian Ruiz e Ounas hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. Osimhen ha fatto lavoro di scarico. Ghoulam ha svolto lavoro personalizzato in campo. Luperto ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato, mentre Ospina ha lavorato in gruppo.