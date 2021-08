Calcio Napoli, a una settimana dal via tiene banco il caso Insigne

Con l’inizio della stagione ormai alle porte, in casa Calcio Napoli tutta l’attenzione è focalizzata sulla vicenda del rinnovo del capitano, seguito con attenzione da molti club all’estero.

Tiene ancora banco il caso Insigne in casa Calcio Napoli. Il futuro del capitano e’ sempre piu’ incerto. Il ds Cristiano Giuntoli ha fatto sapere al suo manager Vincenzo Pisacane che non ci sono i soldi per il rinnovo. E che se arriva una proposta di trenta milioni ci sara’ il via libera. Tale cifra per un calciatore che a gennaio si puo’ liberare a parametro zero e’ ritenuta troppo alta. Non a caso l’Inter sta valutando l’ipotesi di acquistarlo ma mettendo 15 milioni sul piatto della bilancia. E nessuna contropartita tecnica.

L’attaccante, comunque, va avanti per la sua strada e non si lascia distrarre dagli eventi. L’agente ha fatto capire che la proposta dello Zenit di San Pietroburgo e’ stata bocciata gia’ qualche mese fa. Potrebbero entrare in corsa l’Everton e il Tottenham in Premier, l’Atletico Madrid in Spagna, ma al momento resta un calciatore del Napoli. Che potrebbe arrivare a scadenza.