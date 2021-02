Calcio Napoli stoico: batte la Juventus 1-0 con un rigore di Insigne

Nonostante le tantissime assenze la squadra di Gattuso sfodera una prestazione attenta ed umile. Il coraggio del capitano sul rigore vale il centesimo gol in maglia azzurra

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta e, precedentemente, la sconfitta col Genoa in campionato, il Calcio Napoli è chiamato in campionato all’impresa contro la Juventus.

Senza Koulibaly, Hysaj, Demme, Ghoulam, Mertens e Manolas; con Fabian Ruiz che siede in panchina dopo il covid, Gattuso è praticamente costretto a schierare ancora Maksimovic e Rrhamani centrali con Mario Rui e Di Lorenzo sulle fasce. Non ci sono ricambi in difesa mentre in attacco “dentro tutti” con Lozano e Politano sulle fasce del 4-2-3-1, Osimhen centrale e Insigne dietro le punte: le posizioni, presumibilmente, potrebbero cambiare durante la partita.

Nel prepartita si fa male anche Ospina: gioca Meret. Piove sul bagnato per il Calcio Napoli!

Formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui, Bakayoko, Zielinski, Politano, Insigne, Lozano, Osimhen.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo.

Cronaca essenziale:

Ritmi piuttosto lenti nei primi 20’: nessun tiro in porta da parte di entrambe le squadre. Gli unici tentativi sono terminati fuori. Partita al momento equilibrata e tattica: si aspetta l’errore dell’avversario ed, in effetti, le uniche azioni pericolose sono nate da sbagli negli appoggi.

Al 29’ l’arbitro va al VAR per una manata netta di Chiellini su Rrhamani. È rigore per il Calcio Napoli. Ammonito Chiellini.

Sulla palla va Insigne e stavolta realizza: 1-0 al 31’.

È il centesimo gol per Lorenzo con la maglia del Calcio Napoli: tiro forte sotto la traversa con Szcezny spiazzato.

Al 44’ ammonito Cuadrado: doveva già ricevere precedentemente una ammonizione. Sarebbe stato espulso.

Finisce il primo tempo con una punizione di Ronaldo che colpisce la barriera.

Tranne il possesso palla, statistiche favorevoli al Calcio Napoli: 6 tiri a 4 di cui 3 a 1 in porta per gli azzurri. Hanno rischiato la seconda ammonizione Chiellini, Cuadrado ed anche Di Lorenzo.

Fuori Cuadrado ad inizio ripresa: entra Alex Sandro.

Due occasioni in un minuto per la Juventus al 46’ ci tenta Morata di testa con palla fuori e poi Ronaldo che tira fuori.

Meret salva la porta al 48’. Il portiere para su Ronaldo da pochi passi.

Ammonito anche Bakajoko al 55’.

Primo quarto d’ora della ripresa tutto bianconero: il calcio Napoli non riesce ad uscire dal pressing e lascia occasioni e gioco alla Juventus.

Fuori Bernardeschi per Mc Kennie al 62’. Anche Gattuso cambia Zielinsky e Politano per Fabian Ruiz ed Elmas. Al 70’ dentro Kulusewsky per Bentancur. Esce anche Osimhen per Petagna al 74’.

Pericolosissima la conclusione di Chiesa all’84’: fuori di pochissimo.

Ancora Meret su Morata all’85’. Bella parata di piedi.

Anche Insigne esce per Lobotka all’87’

Molta sofferenza per il Calcio Napoli che si difende in maniera ordinata ma viene comunque schiacciato nella sua metà campo.

Si fa male anche Lozano al 92’.

Finisce la partita: vince il Calcio Napoli per 1-0

Stoica partita degli azzurri al Maradona: falcidiato dagli infortuni prima e durante la partita, la squadra di Gattuso mette il cuore in campo e con un secondo tempo di grande sofferenza riesce a conquistare i tre punti.

Il rilancio del Calcio Napoli avviene proprio nella partita più difficile.

Ottimi i due centrali con Rrahmani che finalmente ha fatto vedere le sue qualità: insuperabile di testa, ha mentenuto benissimo la posizione. Molto bene anche Insigne che regala la vittoria con suo centesimo gol in maglia azzurra. Meret insuperabile.

Dati a favore della Juventus ma il Calcio Napoli ha saputo soffrire e vendicare la sfortunata partita in Supercoppa. Oggi Meret para, Insigne non sbaglia e gli episodi sono stati a favore degli azzurri.

22 tiri a 10 per la Juventus con 5 in porta mentre 3 sono stati quelli del Calcio Napoli.