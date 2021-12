Calcio Napoli, Spalletti può sorridere: buone notizie dall’infermeria

Il tecnico del Calcio Napoli potrebbe avere di nuovo a disposizione alcuni dei giocatori che si sono fermati nelle scorse settimane per infortunio.

Stanislav Lobotka si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato gli esiti di un trauma contusivo di medio-alto grado del bicipite femorale destro. Il 27enne centrocampista slovacco del Calcio Napoli, infortunatosi nella gara di campionato contro l’Atalanta, sarà rivalutato nei prossimi giorni ed ha già iniziato il percorso riabilitativo. Meno grave del previsto lo stop.

Intanto ripresa degli allenamenti per il Napoli dopo la domenica di riposo concessa da Spalletti. La squadra partenopea ha iniziato la preparazione alla sfida col Leicester, in programma giovedì alle ore 18.45 allo Stadio Maradona per l’ultima giornata di Europa League. Dopo una prima fase di attivazione e potenza aerobica la rosa si è divisa in due gruppi: chi ha giocato ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto del gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto.

Fabian Ruiz ha svolto terapie e personalizzato in palestra, Insigne e Koulibaly terapie, Manolas personalizzato in palestra e parte in gruppo, per Anguissa personalizzato in campo. Il capitano e lo spagnolo potrebbero essere a disposizione già per la sfida di giovedì con il Leicester.