Calcio Napoli, di male in peggio: dopo Osimhen Spalletti perde anche Anguissa

Il Calcio Napoli ha fatto sapere che gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro.

Non solo Osimhen. Il Calcio Napoli torna da Milano leccandosi le ferite della sconfitta e degli infortunati. Osimhen, di comune accordo con lo staff medico azzurro, ha scelto di operarsi a Napoli: l’intervento maxillo-facciale dovrebbe essere eseguito nella giornata di domani. Solo a quel punto si potranno azzardare tempistiche di rientro più precise ma il nigeriano dovrebbe stare fuori 30-45 giorni.

Calendario alla mano, l’attaccante salterà sicuramente le prossime con Lazio, Sassuolo e Atalanta in campionato, oltre a quelle con Spartak e Leicester in Europa League. La speranza di Spalletti è di averlo a disposizione per il big match col Milan del 19 dicembre ma il timore è di ritrovarlo solo dopo la Coppa d’Africa (9 gennaio-6 febbraio), la prima sarebbe proprio contro l’Inter, il 13 febbraio.

Per quanto riguarda Anguissa, il Napoli ha fatto sapere che si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato l`iter riabilitativo: anche in questo caso tra guarigione e riabilitazione dovrebbero essere necessarie non meno di tre-quattro settimane.