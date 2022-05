Calcio Napoli, Spalletti: “Kvaratskhelia? Forte e geniale nelle scelte”

Il tecnico del Calcio Napoli parla del prossimo giocatore azzurro e difende la bontà della stagione attuale, giunta ormai al termine.

Calcio Napoli | Non essere riusciti a lottare per lo scudetto fino alla fine “dà fastidio prima a noi. Poi se si vuole sotterrare la bontà di questo campionato dei ragazzi questo mi fa arrabbiare. Dopo il ko di Empoli potevano esserci mille reazioni, invece abbiamo fatto grande prestazioni e dieci gol senza subirne”.

Luciano Spalletti, in un’intervista a Kiss Kiss Napoli, difende una volta di più il cammino in questa stagione dei partenopei, che torneranno a giocare la Champions forti del terzo posto. “È chiaro che vorrei vincerle tutte, a inizio campionato ne abbiamo vinte otto di fila. A volte ci sta perdere, anche se cinque in casa sono troppe come numero di sconfitte – prosegue – Può darsi che quel livello lì ti dà un po’ di difficoltà, può darsi che non sei maturo per quelle cose lì, e questo non va bene”.

Spalletti è tornato sul saluto a Insigne (“il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest’anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del Napoli”) ma si proietta anche verso il futuro: “Kvaratskhelia? E’ un calciatore forte, muscolare, che ha qualità nello stretto. E’ di quelli che trova le soluzioni, che sono geniali nelle scelte, di quelli che gli allenatori vorrebbero avere. Ha corsa, velocità, tecnica nello stretto, fa gol, ha impatto muscolare. E’ un calciatore forte”.