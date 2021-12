Calcio Napoli, Spalletti: “Noi l’anti-Inter? Vogliamo vincerle tutte”

Il tecnico del Calcio Napoli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia, ha dimostrato ancora una volta di non voler sentire parlare di alibi.

“Dispiace per quelli che non ci sono, ma quelli che sono dentro devono sapere chiaramente quello che dovrà essere il loro comportamento”. Luciano Spalletti non cerca alibi alla vigilia della sfida del Calcio Napoli con lo Spezia, contrassegnata dalla positività di Insigne. “E’ chiaro che è un dispiacere quando non si hanno calciatori di quel livello a disposizione – continua – Sperando che la situazione migliori per tutti gli italiani, abbiamo a che fare con il rischio che possa succedere sempre qualcosa di nuovo. Ma abbiamo anche l’imposizione di dover continuare a fare punti perchè le partite passano per non ripassare più. Non si fa il riassunto delle gare non vinte portando a supporto quello che è succeso durante il periodo in cui non si sono giocate. Abbiamo davanti una partita difficile e dobbiamo dare continuità alla gara col Milan, come se non fossimo mai usciti da San Siro”.

“E’ facile dire per me che la Coppa d’Africa, in un momento così delicato, possa mettere a rischio le persone, l’ho definita un mostro invisibile. Apprezzerò molto quello che si vedrà nelle gare perchè ci sono i migliori giocatori del mondo ma rientrando nel mio spogliatoio e non vedendo Koulibaly e Osimhen, mi mancheranno dei riferimenti. Spero nel buon senso e nella ragione, che le istituzioni facciano delle valutazioni corrette e profonde”. Così il tecnico sulla competizione che potrebbe essere rinviata a settembre secondo le ultime indiscrezioni.

“Napoli a 39 punti dopo 18 giornate? È un casino – ha aggiunto – dire se sono contento o no, perchè mi rimane il fastidio per quello che non siamo riusciti a portare a casa. Scendo sempre in campo affamato e allupato come la prima volta che ho cominciato a giocare o allenare e sotto sotto voglio andare a vincere le prossime. Tutti i tifosi del Napoli hanno la stessa voglia di andare oltre, la stessa passione e te la trasmettono, spingendoti nella direzione di voler vincere tutte le partite che si hanno davanti”.

“È stato un fuorigioco particolare per qualcuno a caldo, ma a freddo tutti, compresi gli organi istituzionali dell’Aia, si sono espressi in maniera unanime. Se qualcuno vuole rimanere sul suo pensiero a caldo, è una scelta sua. Più chiara e nitida di questa come situazione… Non capisco di cosa si parli ancora”. Così l’allenatore toscano è tornato sulle polemiche legate al gol annullato a Kessie domenica a San Siro.

“Napoli l’anti-Inter? Noi vogliamo vincerle tutte, essere ‘anti’ dà fastidio. Noi siamo noi e andiamo in campo per far vedere la nostra bellezza, giochiamo le partite cercando di fare un buon calcio. E alla fine si vedrà di chi siamo peggio e a chi potevamo togliere qualche punto in più. Dobbiamo avere la nostra identità, un progetto, una volontà di essere ambiziosi. E alla fine – ha sottolineato – si fanno le somme e le sottrazioni”.