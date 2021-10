Calcio Napoli solidissimo: 3-0 al Bologna

Partita a senso unico al Maradona: il Calcio Napoli domina con i gol di Fabian Ruiz e doppietta di Insigne su rigore.

La squadra di Spalletti riaggancia il Milan in testa alla classifica con una prova maiuscola di tutti i reparti. La difesa ha subito un solo tiro in porta e, tra l’altro, su punizione. I due terzini, oggi, sono stati perfetti nella spinta, nelle chiusure e negli appoggi.

A centrocampo ha brillato Fabian Ruiz che ha avuto non solo di aver aperto le marcature con un fantastico gol dal limite ma è riuscito a dare geometrie semplici e concrete. Vicino a lui un superlativo Anguissa: mai scontato nelle giocate e sempre pronto a recuperare palloni.

In attacco Osimhen, pur non segnando, ha procurato due rigori ed ha tenuto sempre la difesa avversaria sull’attenti favorendo, così, il palleggio dei compagni. Benissimo il capitano dal dischetto: questa volta, chiamato per ben due volte al dischetto, non si è fatto fermare dal portiere avversario realizzando con due tiri potenti a fil di palo.

In poche parole una partita sontuosa che, ad un certo punto sembrava una amichevole ed invece era serie A. Da segnalare anche il rientro in campo di Ghoulam. Mario Rui, Fabian Ruiz e Di Lorenzo i migliori di una squadra che oggi merita oltre la sufficienza in tutti i suoi elementi. Si ricomincia domenica col derby a Salerno per chiudere questo ottobre dipinto d’azzurro.

Formazioni in campo

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (87′ Ghoulam), Anguissa (75′ Demme), Fabian, Elmas (75′ Mertens), Lozano (66′ Politano), Osimhen, Insigne (65′ Zielinski). All. Spalletti

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Theate, Medel, Mbaye (63′ Skov Olsen), Dominguez (76′ Bikns), Svanberg, Vignato (76′ Sansone), Hickey (81′ Diijks) Orsolini, Barrow (81′ Van Hoojidonk). All. Mihajlovic

Arbitro: Serra di Torino

Marcatori: 18′ F. Ruiz, 41′ L. Insigne rig., 62′ L. Insigne rig.

Note: ammoniti De Silvestri, Medel

Cronaca

– PRIMO TEMPO –

1′ – comincia il match

5′ – cross di Insigne per il taglio di Lozano che non ci arriva di poco

10′ – sinistro in area di Mario Rui, blocca Skorupski

15′ – ripartenza veloce del Napoli: Osimhen lancia Insigne che scavalca il portiere con un colpo sotto di sinistro, salva un difensore sulla linea

15′ – prima grande occasione del match per il Napoli

16′ – destro di Insigne, blocca Skorupski

18′ – gooooool Fabian!

18′ – sinistro a giro di Fabian che si infila all’incrocio: un golazo, 1-0 per noi!

23′ – stop e girata in area di Osimhen, fuori

25′ – destro piazzato di Anguissa dai 20 metri, fuori

33′ – sinistro in diagonale stretto di Mario Rui, fuori

39′ – rigore per il Napoli per fallo di mano in area di Medel. Lo segnala il VAR: netto!

40′ – ammoniti De Silvestri e Medel

41′ – goooooool Insigne!

41′ – il rigore lo tira Lorenzo che infila l’angolo di potenza e precisione: 2-0!

– SECONDO TEMPO –

47′ – inserimento di Elmas lanciato da Osimhen, salva Skorupski in uscita

58′ – stop e girata di destro di Osimhen, fuori di poco

59′ – inserimento e sinistro di Di Lorenzo, esterno della rete

60′ – rigore per il Napoli per fallo in area su Osimhen

62′ – goooooool Insigne!

62′ – Lorenzo segna ancora dal dischetto in fotocopia: 3-0!

63′ – entra Skov Olsen per Mbaye

65′ – entra Zielinski per Insigne

66′ – entra Politano per Lozano

72′ – gran destro di Anguissa, traversa!

75′ – entra Mertens per Elmas

75′ – entra Demme per Anguissa

76′ – entra Sansone per Vignato

76′ – entra Binks per Dominguez

81′ – entrano Van Hoojidonk e Diijks per Barrow e Hickey

84′ – Ospina respinge bene una punizione di Orsolini

87′ – entra Ghoulam per Mario Rui

88′ – colpo di testa di Osimhen che sfiora il palo

90′ – finisce col successo azzurro per 3-0