Calcio Napoli, rubata la Panda di Luciano Spalletti

Disavventura per il tecnico del Calcio Napoli, che non ha più ritrovato la vettura all’esterno dell’hotel in cui soggiorna.

Auto rubata per Luciano Spalletti, tecnico del Calcio Napoli. L’allenatore aveva parcheggiato la Panda che sta usando a Napoli in corso Vittorio Emanuele all’esterno dell’hotel Britannique, dove sta attualmente abitando, ma ieri mattina quando è uscito non l’ha più ritrovata. Spalletti è andato quindi a denunciare il furto prima di andare a Castel Volturno per l’allenamento.

Esperienza sgradevole per Spaletti che è il secondo del gruppo azzurro a subire il furto: nei giorni scorsi, infatti, anche alla moglie di Diego Demme, era stata rubata la sua 500 Abarth nella zona del Parco Virgliano a Posillipo.