Calcio Napoli, paura Osimhen: infortunio in nazionale

L’attaccante del Calcio Napoli ha lasciato il campo in barella a un quarto d’ora dalla fine di Nigeria-Sierra Leone dopo essere andato anche in gol.

Paura per Victor Osimhen. Impegnato con la sua nazionale, a un quarto d`ora dalla fine di Nigeria-Sierra Leone l’attaccante del Calcio Napoli si è infortunato dopo una brutta caduta, lasciando il campo in barella. Poi in serata le rassicurazioni: non c`è frattura. Il centravanti nigeriano si è messo in contatto con Napoli per rassicurare che muoveva il polso destro senza avvertire troppo dolore.

Ha dolore alla spalla, ma anche in questo caso non pare nulla di grave e dovrebbe trattarsi solo di una lussazione. L’attaccante potrebbe fare rientro a Napoli in anticipo per cominciare le terapie in vista della ripresa del campionato.