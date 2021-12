Calcio Napoli, Osimhen torna a correre: la Nigeria pronta a convocarlo per la Coppa d’Africa

La federazione avrebbe già avvisato il Calcio Napoli che l’attaccante sarà convocato per la coppa d’Africa che si svolgerà a gennaio.

Un sorriso in casa Calcio Napoli: a Castel Volturno si è rivisto Victor Osimhen. “Victor è tornato in campo”, annuncia via Twitter il club partenopeo, che pubblica anche un video del centravanti nigeriano che ha ripreso a correre sul campo a due settimane dall’operazione per ridurre le fratture multiple e scomposte al volto rimediate in un contrasto aereo con Milan Skriniar durante Inter-Napoli.

I tempi di recupero di Osimhen sono stati fissati in circa 90 giorni, ma la speranza è che possa tornare il prima possibile: “Dipenderà dalle sollecitazioni che avrà giorno dopo giorno – ha chiarito Luciano Spalletti ieri in conferenza stampa -. Vedremo in palestra come reagirà ed in base a quello si capirà, noi siamo molto fiduciosi conoscendo il ragazzo perché è uno che dà disponibilità ad accorciare qualche giorno, verrà fatto il possibile”.

Purtroppo per il Napoli, però, a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda è anche la nazionale nigeriana. Come riporta ‘Il Mattino’, la federazione avrebbe già avvisato il club azzurro che Osimhen sarà convocato per la coppa d’Africa che si svolgerà a gennaio.