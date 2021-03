Calcio Napoli, dopo 3 anni Orsato ammette: “Pjanic da espulsione in Inter-Juve, ho sbagliato”

L’arbitro, a 90esimo minuto, torna sull’episodio di 3 anni fa, decisivo per l’assegnazione dello scudetto alla Juventus contro il Calcio Napoli allenato allora da Sarri.

“Non serve andare a rivederlo dopo tre anni, sicuramente è un errore. La vicinanza dell’azione non mi ha fatto vedere quanto mostrato dalla tv: per me è stato un contrasto fisico al volo, il Var non poteva intervenire”. L’arbitro Daniele Orsato, intervenuto a ‘Novantesimo Minuto’, risponde così alle domande sull’episodio legato al mancato secondo giallo per Pjanic in Inter-Juventus di tre anni fa che fece molto discutere. Il centrocampista bosniaco, già ammonito, non venne sanzionato con il secondo giallo dopo un fallo ad inizio ripresa. L’episodio ha alimentato per 3 anni le proteste dei tifosi dell’Inter e del Calcio Napoli.

I bianconeri, sotto 2-1 a pochi minuti dalla fine, riuscirono a ribaltare il risultato nel finale. La Juve di Massimiliano Allegri finì per vincere 3-2 scattando verso lo scudetto e gelando le speranze del Napoli. I partenopei allenati da Maurizio Sarri, reduci dalla vittoria per 1-0 proprio in casa della Juve, assaporavano il sorpasso all’ultima curva del torneo. E invece, la vittoria bianconera a Milano fu una mazzata per gli azzurri, travolti a Firenze e costretti ad abbandonare il sogno tricolore cullato dai tifosi.