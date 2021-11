Calcio Napoli, operato Osimhen: stop di circa 90 giorni

Pessime notizie per il Calcio Napoli, che potrà tornare a contare sul centravanti nigeriano, infortunatosi contro l’Inter domenica pomeriggio, solo tra tre mesi.

Dalla speranza di Luciano Spalletti di riaverlo a disposizione per la gara con il Milan, al comunicato del Napoli che lascia pensare a uno stop più lungo del previsto per Victor Osimhen.

In una nota il club azzurro fa sapere che l’attaccante, dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter, “è stato operato questa mattina dal professor Tartaro, coadiuvato dal dottor Mario Santagata e alla presenza del dottor Canonico, per un intervento di riduzione e contenzione delle fratture pluriframmentarie e scomposte dell’osso malare, dell’arco e del pomello zigomatico, del pavimento e della parete laterale dell’orbita, e della diastasi della sutura fronto-zigomatica. La sintesi dei monconi ossei è stata fatta tramite placche e viti in titanio. Il giocatore sta bene e resterà in osservazione per qualche giorno. La prognosi è stimata in circa 90 giorni”.