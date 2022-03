Calcio Napoli, nuovi esami per Di Lorenzo: cosa cambia nei tempi di recupero

Il difensore del Calcio Napoli si è sottoposto alla visita specialistica con il professor Mariani presso la clinica Villa Stuart.

Il Calcio Napoli ha reso noto che questa mattina “Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto alla visita specialistica con il professor Mariani presso la clinica Villa Stuart. Il controllo ha confermato la diagnosi effettuata in precedenza in Nazionale di una distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo”. Il difensore si è infortunato nel corso di Napoli-Udinese dello scorso 19 marzo ed è stato costretto a rinunciare ai playoff Mondiali della Nazionale azzurra.

Tempi di recupero dunque di 3-4 settimane, con Di Lorenzo che salterà la 31esima e la 32esima e tornerà per la 33esima il 16 aprile. Al più tardi per l’impegno successivo con l’Empoli del 24.