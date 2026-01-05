Calcio Napoli, per Neres trauma distorsivo alla caviglia: cosa filtra verso l’Inter

Il giocatore del Calcio Napoli si è infortunato da solo correndo ieri nel match contro la Lazio ed è uscito dallo stadio Olimpico con la stampella, zoppicando.

David Neres ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Lo rende noto il Calcio Napoli dopo gli esami a cui l’esterno brasiliano è stato sottoposto oggi alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Neres si è infortunato da solo correndo ieri nel match contro la Lazio ed è uscito dallo stadio Olimpico con la stampella, zoppicando.

Oggi gli esami strumentali, spiega il Napoli in una nota, hanno evidenziato che “David Neres infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Neres dovrebbe rimanere fuori per almeno dieci giorni in un gennaio pieno di match per il Napoli che torna in campo mercoledì contro il Verona e domenica affronterà l’Inter a Milano. Gara per la quale si proverà a recuperarlo.