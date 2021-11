Calcio Napoli, Mertens giura amore eterno: “Non credo tornerò in Belgio”

L’attaccante del Calcio Napoli, dal ritiro della sua nazionale, conferma la volontà di restare in azzurro fino a fine carriera.

Felice di essere tornato in nazionale, ma deciso a continuare la sua avventura napoletana. Dries Mertens, dal ritiro del Belgio, ribadisce una volta di più il legame con la città e con il club partenopeo.

“Sono molto felice al Calcio Napoli e voglio giocare in questa squadra il più a lungo possibile, poi se decidono di non continuare vedremo. Tornare in Belgio? Mai dire mai, ma non credo”, le parole dell’attaccante azzurro.