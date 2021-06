L’attaccante del Calcio Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro dal ritiro del Belgio.

“Non ho potuto ancora parlare con il club, ma non credo che lascerò il Calcio Napoli”. Lo ha detto l’attaccante del Belgio Dries Mertens, parlando in conferenza stampa dal ritiro della nazionale in vista di Euro 2020, a proposito del proprio futuro.

Il contratto di Mertens è in scadenza nel giugno 2022.