Calcio Napoli, Lozano: “Gattuso quando si arrabbia è un orco, ma ora ci capiamo”

L’attaccante del Calcio Napoli in Messico conferma come non siano mancate le frizioni col tecnico, ma anche che adesso tra i due il rapporto è ottimo.

“Molti non sanno quello che ho passato la stagione passata, ho vissuto momenti molto complicati e un giorno ho detto a mia moglie: ‘Ma che ci facciamo qui?’. Ma siamo andati avanti e ormai e’ tutto passato”. Hirving Lozano confessa ad “Azteca Deportes” di aver pensato di lasciare il Calcio Napoli dopo le difficolta’ di una prima stagione in cui, arrivato come il grande colpo del mercato estivo, ha faticato a trovare spazio. Non sono mancate anche le frizioni con Rino Gattuso, col quale invece va ora d’amore e d’accordo.

Calcio Napoli, le parole di Lozano

E in campo si vede: titolare sei volte su sette, Lozano ha collezionato quattro gol e un assist. “Nel calcio le cose cambiano da un giorno all’altro – prosegue l’ex Psv – Abbiamo avuto bisogno di conoscerci, e’ stato difficile ma ho imparato tantissimo e alla fine ci siamo capiti. Ora ho piu’ occasioni di giocare e cerco di sfruttarle”.

E approfondendo il rapporto con Gattuso, aggiunge: “E’ fatto a modo suo, e’ diretto, quando si arrabbia e’ un orco. Ha un carattere forte ma bisogna adattarsi e credo di aver imparato a rapportarmi con lui, l’esperienza della stagione passata mi ha aperto gli occhi”. Lozano ha avuto bisogno di tempo anche per capire il calcio italiano. “Si preferisce non subire gol che farne, gli avversari si mettono molto dietro e questo rende tutto complicato”.