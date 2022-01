Calcio Napoli, Juan Jesus: “Qui una famiglia, puntiamo in alto”

Il difensore del Calcio Napoli, rivelazione di questa parte di stagione, dopo il primo gol con la maglia azzurra:”Sono molto felice, è stato un sollievo”.

“Napoli è una città unica, qui mi sento in famiglia”. Così Juan Jesus, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Giocare con questa maglia ti dà forti emozioni, sono venuto qui con grande entusiasmo e professionalità per dimostrare ciò che a Roma non ho avuto la possibilità di esprimere”, ha aggiunto il difensore del Calcio Napoli. “Sono molto felice di aver segnato: dopo due gol annullati, è stato un sollievo. Napoli è una squadra importante, che trasmette un’energia straordinaria”, ha proseguito Juan Jesus.

“Adesso ci aspetta un mese molto intenso di impegni. Giocheremo con Inter, Barcellona e Lazio, tutte gare di grande fascino. Siamo pronti ad affrontare tutti gli appuntamenti con la giusta mentalità. Siamo un gruppo che ha grande rispetto, sia tra di noi che per la maglia che abbiamo addosso. Siamo consapevoli della nostra forza e vogliamo proseguire la risalita in classifica”, ha spiegato ancora il brasiliano.

“Adesso siamo tornati al secondo posto ma abbiamo motivazioni e convinzione per puntare in alto. Partita dopo partita vogliamo dimostrare il nostro valore”, ha concuso Juan Jesus.