Calcio Napoli, gli ispettori della Figc a Castel Volturno per verificare la bolla

Gli ispettori della Federcalcio sono arrivati presso la sede del Calcio Napoli al centro sportivo di Castel Volturno per una verifica delle procedure sanitarie anti Covid-19.

Sono arrivati di mattina presto gli ispettori della Federcalcio al Centro Sportivo di Castel Volturno. Fonti qualificate vicino al Calcio Napoli hanno fatto sapere che il controllo non riguarda il caso scaturito dalla mancata partita con la Juve, ma c’e’ stato sola una verifica delle procedure sanitarie anti Covid-19. Da ieri il gruppo squadra e lo staff sono nel ritiro “bolla” per rispettare l’isolamento fiduciario imposto dall’Asl Napoli 1 e 2, dopo che sabato c’era stato l’ordine di non partire per Torino visti i contagi di Zielinski ed Elmas.

Il club ha evidenziato che il check non e’ legato esclusivamente alla quarantena, visto e considerato che in altre occasioni gli 007 federali si erano presentati a Castel Volturno. Alla base, dunque, si e’ verificato il rispetto delle procedure. Il Napoli dovra’ rimanere in isolamento per quattordici giorni ma si potra’ allenare regolarmente poiche’ non ci sono stati altri positivi, che rimangono quindi tre.