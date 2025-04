Calcio Napoli, l’arrivo a pari punti e la possibilità dello spareggio con l’Inter: come funziona

Con le due squadre a pari punti, non sembra così lontana l’ipotesi spareggio tra Calcio Napoli e Inter alla fine di questo campionato: ecco tutto ciò che c’è da sapere.

La lotta scudetto è più aperta che mai. Al termine della 33esima giornata di Serie A, Inter e Calcio Napoli sono appaiate in testa alla classifica con 71 punti, dopo la sconfitta nerazzurra di Bologna e la vittoria degli azzurri a Monza. Il tricolore verrà quindi assegnato nelle rimanenti 5 giornate, che mettono in palio gli ultimi 15 punti della stagione. Ma cosa succede se le due squadre dovessero trovarsi a pari punti al primo posto?

Lo spareggio: come funziona e dove si gioca

In caso di arrivo a pari punti, il nuovo regolamento varato dalla Serie A negli scorsi anni prevede il ricorso a uno spareggio. In realtà è già successo nella stagione 2022-23, con Hellas Verona e Spezia che arrivarono a pari punti al terzultimo posto e si affrontarono in uno scontro salvezza che terminò con la retrocessione dei liguri. Anche per assegnare lo scudetto quindi si ricorrerebbe a una gara secca tra le due squadre in corsa.

La partita si disputerà in casa della squadra che ha fatto più punti negli scontri diretti, ma visto che entrambe le sfide di campionato tra Inter e Napoli sono terminate 1-1 si ricorrerebbe ad altri criteri per stabilire il luogo della sfida: differenza reti negli scontri diretti (pari), differenza reti in campionato (che sorride a Inzaghi, con un +13 su Conte), gol fatti nell’intero campionato (al momento Inter avanti a +20) e, infine, sorteggio.

Per motivi di ordine pubblico si potrebbe anche decidere, come è stato per Verona-Spezia giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia, di giocare in campo neutro. E in quel caso è probabile che l’eventuale spareggio andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma.

Il calendario a confronto

Questo il calendario due squadre a confronto:

Inter-Roma (27/4)

Napoli-Torino (27/4)

Inter-Verona (4/5)

Lecce-Napoli (04/5)

Torino-Inter (11/5)

Napoli-Genoa (11/5)

Inter-Lazio (18/5)

Parma-Napoli (18/5)

Como-Inter (25/5)

Napoli-Cagliari (25/5)