Calcio Napoli Inter 1-1:un tempo a testa per un giusto pareggio

Dopo un ottimo primo tempo il Calcio Napoli cede la ripresa ai nerazzurri che con maggiore presenza fisica in campo riesce a fermare tutte le ripartenze della squadra di Spalletti. La partita che si prospettava molto tattica fin dall’inizio, è stata, invece giocata su ritmi altissimi nel primo tempo mentre si è giocata su ritmi bassi nella ripresa.

Lobotka e Fabian hanno subito il pressing neroazzurro e soprattutto Lobotka non è riuscito a dare le geometrie che solitamente vediamo. Bene la fase difensiva che, comunque, non ha concesso nulla o quasi al migliore attacco della Serie A.

Koulibaly, nonostante qualche incertezza, è stato bravissimo su alcune iniziative mentre Rrhamani non ha mai perso di vista Dzeko che solo con un rimpallo fortunoso è riuscito a segnare. Infortunio per Politano sostituito da un Elmas non in grande giornata.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz (74′ Anguissa), Zielinski (84′ Juan Jesus), Insigne (84′ Ounas), Politano (26′ Elmas), Osimhen (84′ Mertens). All. Spalletti

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco (90′ D’Ambrosio) Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu (84′ Vidal), Perisic, Lautaro Martinez (84′ Alexis Sanchez), Dzeko. All. Inzaghi

Arbitro: Doveri di Roma

Marcatori: 7′ L. Insigne, 45’+2′ Dzeko

Note: ammoniti Insigne e Brozovic

Cronaca della partita

1′ – comincia il match

4′ – destro potente di Di Lorenzo che sibila il palo

5′ – rigore per il Napoli: fallo di Skriniar su Osimhen. Lo rileva il VAR: nettissimo

7′ – goooooool Insigne!

7′ – il rigore lo tira potente e preciso Lorenzo che infila l’angolo: 1-0!

12′ – sinistro a giro di Zielinski, palo esterno!

21′ – partita molto intensa, combattuta palla su palla

26′ – entra Elmas per Politano

27′ – diagonale di Osimhen in girata in area, esterno della rete

29′ – girata acrobatica di Insigne in area, alta

30′ – sinistro di Osimhen, deviato sulla traversa da De Vrij

35′ – colpo di testa di Perisic, blocca Ospina

36′ – cross di Perisic e colpo di testa di Dzeko, blocca Ospina

37′ – ammonito Insigne

– SECONDO TEMPO –

47′ – pareggio dell’Inter con destro in area di Dzeko: 1-1

55′ – progressione di Osimhen, Handanovic ci arriva col piede

57′ – gran chiusura di Koulibaly a centro area su Dumfries

60′ – ammonito Brozovic

69′ – destro di Elmas in area e ancora Handanovic salva

74′ – entra Anguissa per Fabian

83′ – entrano Vidal e Sanchez per Cahlanoglu e Lautaro

84′ – entra Mertens per Osimhen

84′ – entra Juan Jesus per Zielinski

84′ – entra Ounas per Insigne

90′ – entra D’ambrosio per Di Marco

95′ – finisce 1-1 tra Napoli e Inter