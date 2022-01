Calcio Napoli, Insigne vicino al Toronto con offerta da 11,5 milioni di euro

Lorenzo Insigne è pronto a dire addio al Calcio Napoli: a fine stagione si trasferirà in Canada al Toronto Fc per una cifra monstre.

Passano i giorni e Lorenzo Insigne si avvicina al Toronto, con il presidente del club canadese Bill Manning che sarebbe pronto ad atterrare a Napoli per chiudere la firma del contratto con l’attaccante napoletano, che lascerebbe l’azzurro da giugno, dopo la scadenza del contratto con il Calcio Napoli. Da Toronto e da fonti dello staff di Insigne le trattative con il club canadese sono sempre più vicine a una conclusione positiva, anche se restano aperti momenti di decisione dell’attaccante, che però dal Napoli ottiene sempre una risposta di possibile rinnovo a 3,5 milioni di euro.

Il Toronto, invece sarebbe pronto ad arrivare a 11,5 milioni di ingaggio l’anno, con 4 milioni ulteriori di euro fissati su diversi extra. Un contratto che finanziariamente non va neanche discusso ma che ora starebbe convincendo Insigne anche dal punto di vsta umano e calcistico, per chiudere a 30 anni la sua carriera a Napoli e trasferirsi in Canada. Il colpo di Insigne sarebbe visto dal presidente Manning come una mossa per tornare al titolo canadese che manca dal 2017.