Calcio Napoli, Insigne accetta l’offerta del Toronto: lunedì l’annuncio

E’ fatta, in estate Lorenzo Insigne si trasferirà in Canada al termine del suo contratto con il Calcio Napoli: le cifre dell’affare.

Lorenzo Insigne ha accettato l’offerta del Toronto e si trasferirà in Canada dall’ 1 luglio del 2022, quando scadrà il suo contratto con il Calcio Napoli. L’attaccante ha accettato l’offerta da cinque anni e mezzo a 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus, legati al numero di gol e assist. Un accordo fino al 2027. La firma sul nuovo contratto, secondo Sky sport che pubblica la notizia, arriverà tra venerdì e sabato, con annuncio in programma entro lunedì 10 gennaio. Il suo futuro sarà in MLS.

All’orizzonte per il numero 24 ci sono gli ultimi cinque mesi con la maglia del Napoli, club in cui è cresciuto e ha vissuto sin qui tutta la sua carriera (eccezion fatta per i passaggi in prestito tra Foggia e Pescara) mettendo insieme 415 partite, 114 gol e 91 assist.