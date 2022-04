Calcio Napoli, lesione al bicipite femorale per Lobotka: i tempi di recupero

Brutte notizie in casa Calcio Napoli: gli accertamenti strumentali effettuati da Lobotka hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

Prosegue la preparazione del Calcio Napoli in vista del match di domenica in casa dell’Empoli. Per gli azzurri di Spalletti, reduci dal pari casalingo contro la Roma, prima fase di torello, lavoro aerobico e partita a campo ridotto. Il gruppo sceso in campo lunedì ha concluso la sessione prima mentre il resto della squadra è rimasto in campo svolgendo esercitazione tecnico-tattica.

Il club fa sapere che Di Lorenzo ha svolto parte della seduta in gruppo e personalizzato in campo, mentre Ospina non si è allenato per sindrome influenzale. Lavoro personalizzato di prevenzione e in palestra per Osimhen, così come per Juan Jesus alle prese con un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro accusato nell’allenamento di ieri. Infine “gli accertamenti strumentali effettuati a Stanislav Lobotka hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro”. Per il centrocampista slovacco i tempi di recupero dovrebbero essere di circa 20 giorni.