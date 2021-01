Calcio Napoli in semifinale di Coppa Italia: battuto lo Spezia 4-2

Squadra dai due volti: primo tempo chiuso sul 4-0 con i gol di Koulibaly, Lozano, Politano e Elmas. Sparisce il Calcio Napoli nella ripresa e subisce il gioco e due gol dello Spezia

- Advertisement -

E’ il campo l’unico giudice: non le parole dell’allenatore, nè quelle del Presidente e neppure gli incoraggiamenti o le critiche dei tifosi. Il campo, quello su cui si corre, si sogna e, talvolta, si fermano gli stessi sogni.

Gattuso è ad un bivio: la sua squadra deve dare risposte e convincere. Non è più tempo di prove ma solo di vittorie e la partita contro lo Spezia vale il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

Gattuso deve fare a meno dei tre attaccanti, tutti in panchina: Osimhen e Mertens ancora non pronti dopo gli infortuni e Petagna che lamenta un problema muscolare.

Cambia il modulo dopo le “imbucate” subite nelle ultime partite. Lozano al centro dell’attacco.

Formazioni:

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All.: Gattuso.

Spezia (4-3-3): Karapikas; Vignali, Ismajli, Terzi, Dell’Orco; Estevez, Ricci, Acampora; Verde, Galabinov, Gyasi. All.: Italiano.

Cronaca:

Vantaggio del Calcio Napoli con Koulibaly al 5’

Alla prima occasione gli azzurri passano in vantaggio: dopo una punizione di Insigne, la palla viene calciata da Zielinsky; rimpalla sulla traversa ed Hysaj è pronto a mettere al centro dove Koulibaly segna di tacco.

Risposta dello Spezia al 7’: la palla finisce di poco a lato.

Bella azione del Calcio Napoli che porta al tiro Mario Rui. La palla viene deviata in angolo dal portiere.

Raddoppio del Calcio Napoli al 20’

Lozano scatta benissimo in velocità, controlla il pallone e fulmina il portiere con un tiro sotto l’incrocio. 2-0

Politano porta a 3 i gol degli azzurri.

Bellissimo taglio di Zielinsky per Politano che al limite del fuorigioco tocca di fino e supera il portiere.

4-0 di Elmas al 40’

Azione di Insigne che in campo aperto lancia Elmas. Controllo del macedone e palla a mezza altezza.

Tutto facile per il Calcio Napoli nel primo tempo: concretezza, velocità e, finalmente, solidità ed equilibrio in campo.

Gattuso fa riposare Lozano ed inserisce Mertens per il secondo tempo.

Controlla il gioco il Calcio Napoli senza particolari problemi.

Altri due cambi per Gattuso: entrano Osimhen e Loboka per Zielinsky ed Elmas.

4231 negli ultimi venti minuti.

Rete dello Spezia al 70 con Gyasi: 4-1.

Azione sulla fascia con il pallone che filtra al centro. Facile il tocco di Gyasi.

Acampora segna il 4-2.

Regalato un pallone dalla difesa. Acampora controlla e con l’aiuto di una deviazione supera Ospina.

Palo di Demme al 80’

Ultimi due cambi per Gattuso: Di Lorenzo per Politano e Bakajoko per Mertens.

Calcio Napoli unito e compatto e concreto nel primo tempo e fino a che Gattuso ha mantenuto il 433. Appena la squadra ha adottato il 4231 si è letteralmente persa lasciando il fianco al palleggio dello Spezia e subendo due gol che rischiavano di riaprire la partita.

Mertens in pessima forma: si vede anche quando corre che non sta bene.

Molto bene Elmas, Demme e Lozano.

Insomma due volti per la squadra di Gattuso che, comunque, avrà avuto risposte importanti su come reagisce la squadra ai diversi moduli.

Semifinale con l’Atalanta: una bellissima sfida che richiederà tutta l’attenzione e l’impegno per guadagnare la finale.