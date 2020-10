Calcio Napoli, in 21 nel maxi ritiro di Castel Volturno per 14 giorni

Il Calcio Napoli si chiuderà per due settimane in una sorta di bolla: previsto per oggi il quarto tampone.

Il termine tecnico è “bolla” e da oggi diventa ufficialmente di uso comune in casa Calcio Napoli, tra tifosi e addetti ai lavori. Perché sta a certificare, come riporta un articolo di ‘Repubblica’, l’isolamento fiduciario cui il gruppo squadra azzurro formato da 21 elementi si sottoporrà da oggi, cambiando, di fatto, il proprio domicilio, trasferendolo nelle prossime due settimane all’hotel Golden Tulip che di fatto è all’interno del centro tecnico.

È l’unico modo per consentire ai calciatori di allenarsi: l’Asl ha sconsigliato vivamente il percorso da Napoli a Castel Volturno da ripetere due volte al giorno. Tutti in ritiro prolungato, dunque. Con tamponi da effettuare in maniera continua per scongiurare il cluster già esploso al Genoa.

Il Napoli si ritroverà già questa mattina al Training Center dopo aver effettuato il quarto tampone anche se il programma è suscettibile di variazione. L’unica certezza è la creazione di un ambiente sigillato. Non partiranno neanche i nazionali, già convocati per gli impegni programmati durante la settimana della sosta del campionato.