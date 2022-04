Calcio Napoli: il crollo e la follia ad Empoli dal 2-0 all’80’ al 3-2 finale

Calcio Napoli: Mertens ed Insigne regalano il doppio vantaggio ma errori folli regalano la vittoria all’Empoli. Un finale di stagione davvero indecoroso.

La più assurda delle partite; il crollo più incredibile; errori che non si commettono neppure con gli amici nella partita di calcetto del giovedì. Una squadra slegata fin dai primi minuti che con un po’ di fortuna era riuscita a portarsi avanti di due gol, è riuscita a commettere errori da dilettanti.

Malcuit nel gol dell’1-2 si avventura in un assurdo dribblig perdendo palla e facilitando il semplice gol ai toscani; Meret impazzisce e cerca il dribbling su Pinamonti che ringrazia e col rimpallo fa 1-1. Terzo gol preso con un contropiede facile da leggere ma impossibile per una difesa ormai in totale confusione.

Fino all’80’ si era visto in campo un Calcio Napoli che con la maggior classe dei singoli era riuscito a realizzare due gol su azione nonostante un centrocampo debole e che si faceva facilmente attraversare dalle folate empolesi.

I toscano, però, dimostravano tutta la loro debolezza nel non riuscire a trovare tecnicamentre la via del gol. Ci sono voluti gli errori grossolani degli azzurri per rianimare una squadra che attendeva solo il fischio finale.

Inutile dire che con questa sconfitta crollano tutte le residue speranze sullo scudetto: piuttosto bisogna ringraziare le squadre dietro al Calcio Napoli in classifica che perdono partite e punti. Un finale davvero indecoroso. Si salvano Mertens, Insigne e Lozano…