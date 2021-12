Calcio Napoli, gli azzurri escono sconfitti contro lo Spezia 0-1

Calcio Napoli: Decide un autogol di Juan Jesus e una partita stregata per gli azzurri che non trovano la strada del gol nonostante una pressione senza fine.

Il Napoli esce sconfitto nell’ultima partita dell’anno contro lo Spezia. Decide un autogol di Juan Jesus e una partita stregata per gli azzurri che non trovano la strada del gol nonostante una pressione senza fine. Una gara che segue le regole non scritte del calcio, la dura legge del gol.

Lo Spezia lo trova con una mischia rocambolesca, il Napoli lo cerca per 95 minuti ma colpisce un traversa e sbatte sul muro spezzino. Finisce in maniera amara il 2021, ma gli azzurri restano protagonisti del campionato in attesa della ripresa del 6 gennaio contro la Juve.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (86′ Ghoulam), Lobotka (78′ Elmas), Anguissa, Politano (86′ Demme), Zielinski (70′ Ounas), Lozano, Mertens (46′ Petagna). All. Spalletti.

SPEZIA: Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou, Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo (94′ Colley), Manaj. All: Thiago Motta

Arbitro: Massimi di Termoli

Marcatori: 37′ J. Jesus (aut.)

Note: ammoniti Kwior, Mario Rui, Maggiore