Calcio Napoli, Giuntoli: “Mertens? Parleremo a fine stagione”

Il direttore sportivo del Calcio Napoli ha parlato del rinnovo dell’attaccante belga, il cui contratto scade a giugno 2022.

“Il rinnovo di Mertens? Abbiamo la possibilità di metterci seduti con lui a fine stagione e lo faremo. Ora pensiamo al presente, che ci ha visto in difficoltà per via di tante assenze. Ma guardiamo al futuro con grande entusiasmo”. Così il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Mediaset sul futuro dell’attaccante belga, in scadenza a giugno.

Per il resto “ci sentiamo completi in tutti i reparti, anche Ghoulam sta tornando in forma, ma siamo sempre vigili qualora ci fossero delle occasioni giuste per noi. Ma non abbiamo grosse necessità, abbiamo avuto la defezione di Manolas e abbiamo preso Tuanzebe. Aspettiamo i vari rientri dal Covid e dalla Coppa d’Africa per fare un finale di stagione degno del nostro valore”.