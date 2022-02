Calcio Napoli: giù la maschera! Venezia battuto 2-0

1′ – comincia il match

5′ – girata in area di Osimhen deviata da Caldara che salva in angolo

12′ – ci prova Zielinski di potenza, blocca Lezzerini

20′ – sinistro di Insigne, blocca Lazzerin

23′ – girata di destro di Politano, alta di poco

28′ – diagonale stretto di Osimhen in area, palo esterno!

31′ – gran parata di Ospina su penetrazione e destro Okereke

40′ – Napoli che comanda, Venezia che si difende chiuso in area

– SECONDO TEMPO –

50′ – destro di Crnigoj, blocca bene Ospina

59′ – gooooool Osimhen!

59′ – cross di Politano e stacco vincente di Victor che infila sul secondo palo: 1-0!

62′ – entra Henry per Nani

63′ – sinistro di Zielinski, alto

70′ – escono Johnsen e Crnigoj entrano Aramu e Busio

74′ – ammonito Mario Rui

76′ – ammonito Busio

78′ – entrano Nsame e Fiordilino per Ampadu e Cuisance

79′ – entra Mertens per Insigne

79′ – entra Elmas per Politano

82′ – ammonito Lobotka

88′ – ammonito Ceccaroni

89′ – entra Petagna per Osimhen

89′ – entra Ghoulam per Zielinski

90′ + 2′ – sinistro di Petagna, respinge Lezzerin

90′ + 3′ – ammonito Ebuhei

90′ + 4′ – espulso Ebuhei per fallo pericoloso su Mertens, decisione giusta al VAR

90′ + 8′ – Ospina blocca su colpo di testa di Henry

90′ + 9′ – goooool Petagna!

90′ + 9′ – contropiede splendido del Napoli con Mertens che piazza di destro, respinta di Lezzerin e Petagna la mette dentro, 2-0!

90′ + 9′ – Il Napoli vince a Venezia per 2-0!