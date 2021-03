Calcio Napoli, Fabian Ruiz spazza via i dubbi: “Futuro? Ho ancora due anni di contratto”

Il centrocampista spagnolo del Calcio Napoli ha parlato dal ritiro della sua Nazionale, allontanando le voci di un suo possibile addio: “Sono felice in azzurro”.

“Il mio futuro? In questo momento sono molto contento di essere qui con la Nazionale. Sono felice al Napoli, mi mancano ancora due anni di contratto e ora penso solo alla partita di mercoledi’, che sara’ molto difficile”. Cosi’ il centrocampista della Spagna e del Calcio Napoli, Fabian Ruiz, in vista della sfida con il Kosovo valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022.

“Non ho dubbi che il campionato spagnolo sia uno dei piu’ competitivi e tra i tre migliori al mondo – ha aggiunto il 24enne ex Betis – Ci sono grandi giocatori e grandi club. A volte si deve uscire dal proprio paese ma cio’ non significa che gli altri campionati siano migliori. Cerchiamo la nostra felicita’ e ognuno prende le proprie decisioni”.