Calcio Napoli, l’ex Freddy Rincon morto dopo incidente d’auto

Freddy Rincon non ce l’ha fatta. L’ex calciatore del Calcio Napoli è deceduto dopo l’incidente stradale dello scorso 11 aprile a Cali, nei pressi dello stadio Pascal Guerrero: l’auto su cui si trovava si è scontrata con un pullman. La Clinica Imbanaco, dove il colombiano era stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico, ha confermato la sua morte. Le sue condizioni erano subito apparse disperate e anche dopo l’operazione era stato trasferito in terapia intensiva.

“Nonostante tutti gli sforzi del nostro staff medico, Freddy Eusebio Rincon Valencia è deceduto”, ha annunciato il dottor Laureano Quintero. Rincon è stato una leggenda del calcio colombiano, con la sua Nazionale ha disputato tre Mondiali consecutivi e ha disputato in tutto 84 partite e realizzato 169 gol. Ha vestito, fra le altre, le maglie di Palmeiras, Napoli, Real Madrid e Corinthians e con quest’ultima squadra ha vinto il Mondiale per club.

IL CORDOGLIO DEL NAPOLI

“La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95”. In questo tweet il cordoglio del club del presidente De Laurentiis per la scomparsa dell’ex calciatore colombiano, deceduto all’età di 55 anni in seguito a un incidente stradale.