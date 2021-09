Calcio Napoli, elongazione al bicipite femorale per Lobotka: out contro la Juve

Il centrocampista slovacco si aggiunge agli assenti Demme e Zielinski in casa Calcio Napoli: sempre più probabile che Spalletti possa lanciare dal primo minuto l’ultimo arrivato Anguissa contro i bianconeri.

E’ “elongazione del bicipite femorale destro” la diagnosi di Stanislav Lobotka dopo gli esami a cui è stato sottoposto nella serata di ieri a Castel Volturno. Il centrocampista slovacco del Calcio Napoli salterà quindi la sfida di sabato contro la Juventus.

Lobotka si è infortunato in nazionale contro Cipro, e ora ha cominciato il percorso di riabilitazione unendosi a Demme e Zielinski: come dire che il centrocampo del Napoli in questo momento è particolarmente sguarnito, a causa dei problemi fisici dei suoi componenti. Diventa, così, molto probabile l’esordio dal primo minuto di dell'”ultimo arrivato” Anguissa.