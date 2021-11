Calcio Napoli, Demme negativo al Covid: può tornare in gruppo

Finalmente una buona notizia per Luciano Spalletti, che ritrova il centrocampista tedesco in un momento in cui il Calcio Napoli è falcidiato dagli infortuni.

Finalmente arriva una buona notizia in casa Calcio Napoli: Diego Demme è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi effettuerà gli esami previsti dal protocollo in vigore e nei prossimi giorni si aggregherà nuovamente al gruppo. Luciano Spalletti ritrova una pedina fondamentale in un momento della stagione in cui gli infortuni stanno falcidiando la rosa azzurra.

Nella sfida di questo pomeriggio contro lo Spartak Mosca, infatti, il tecnico di Certaldo dovrà fare a meno di Anguissa, Politano, Insigne e Osimhen. Per il centravanti nigeriano, operato ieri dopo l’infortunio subito contro l’Inter domenica, si parla di un ritorno in campo non prima di 90 giorni.